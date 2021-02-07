وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة الغير منتظمة ببورسعيد

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قام محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد ٣٥٩٢ عامل من فئة العمالة الغير منتظمة وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس الكرونا المستجد على العمال.



وأعرب وزير القوى العاملة عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر، قائلا ان العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات، مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بالعمالة الغير منتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظمة لتأمين حياتهم تحسبا لاى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لافتا ان هناك تواصل بين بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة الغير منتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على ارض بورسعيد،

وأكد الوزير على أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة للعمالة الغير منتظمة ببورسعيد بما يساهم فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية ووزير القوى العاملة لجهودهم المتواصلة فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، وتخفيف العبء عن كاهل العمال وأصحاب الحرف اليدوية، مؤكدا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لعمال مصر بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعمهم فى الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد غى ظل جائحة كورونا.