(manpower).. ننشر الآن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:32 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021

(manpower).. ننشر الآن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 ، يتسائل عمال اليوميه خلال هذه الايام عن موعد صرف الدفعه السادسه من منحة العماله الغير منتظمه التي منحتها لهم الدوله المصريه بناءا علي طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاحتواء الازمه التي سببها وباء كورونا والتي ادت الي الكثير من التداعيات والتي من ابرزها توقف الانشطه التجاريه للكثيرين مما جعلهم يفقدون مصادر دخلهم ، الجدير بالذكر ان وزارة القوي العامله هي المسئول الاول عن تنظيم صرف هذه الاموال حتي يصل الدعم الي مستحقيه .

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021
ارتفعت عدد مرات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن الاستفسار عن الرابط الرسمي لموقع وزارة القوي العامله والذي تم تخصيصه من اجل الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص مواعيد الصرف والاماكن المتاحه لاستلامها ، الجدير بالذكر ان الوزارة قد اعلنت خلال الايام الماضيه ان اعمال الصرف ستتم خلال هذا الاسبوع حيث تتكفل الدوله باكثر من اتنين مليون مواطن مستحقين طبقا للشروط المنطبقه عليهم .

رابط الاستعلام عن المنحة الرئاسية
من المتوقع ان يتم صرف الدفعه السادسه لشهر فبراير الجاري حيث يمكن الان الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة وفقا للخطوات الاتيه :

- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة القوي العامله (اضغط هنا).
- الضغط علي ايقونه الاستعلام عن منحه العماله.
- كتابه الاسم ثلاثيا والرقم القومي .
- الضغط علي زر استعلام .

(manpower).. ننشر الآن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

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