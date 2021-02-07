استمرار حبس شاب العياط لاتهامه بقتل عمه

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس شاب، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عمه بسبب خلافات بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل شاب لعمه بالعياط، وتبين أنه حدث خلاف بينهما، مما دفع المتهم لتشاجره معه، واستل سلاح أبيض وسدد له طعنه مما أسقطه قتيلا في الحال

واعترف المتهم أمام النيابة، بارتكابه الواقعة، بسبب أنه طلب من عمه منذ فترة مبلغ مالي، إلا أنه رفض، فكرر الطلب مرات أخرى، وكانت النتيجة أنه نشب تشاجر فأسفر عن قتله.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب لقتله عمه بمركز العياط، وذلك بسبب خلافات بينهما

وأمرت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بإحدى القرى التابعة للمركز.

تحريات الأولية للعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن شابا أنهى حياة عمه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى اعتداء الشاب على عمه أرداه قتيلا في الحال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث القسم للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وضبط المتهم بارتكابها.

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