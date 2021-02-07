رئيس دير الأنبا شنودة بأستراليا يعلن تفاصيل جنازة القس كاراس
الأحد 07/فبراير/2021 - 02:32 م
ماريان عيد
أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بأستراليا، إجراءات وترتيبات صلوات الجناز على جثمان الراهب القس كاراس أفا شنوتى الذى رحل صباح أول أمس الجمعة الموافق ٥ فبراير.
سوف يصل جثمان القس كاراس الدير قادمًا من مدينة سيدنى مساء غد الأثنين ٨ فبراير ويسجى أمام هيكل الكنيسة طوال الليل حتى صباح اليوم التالى على أن تقام صلوات العيشة والتسبحة ثم القداس الإلهى يليها صلاة الجناز والدفن بالطافوس المخصص لدفن الرهبان الملحق بالدير، وسوف يكون الحضور قاصر على الأباء رهبان الدير، عائلات الرهبان، أسرة المتنيح، كهنة أستراليا وعدد محدد من شمامسة وخدام الكنيسة بسيدنى.
سوف يصل جثمان القس كاراس الدير قادمًا من مدينة سيدنى مساء غد الأثنين ٨ فبراير ويسجى أمام هيكل الكنيسة طوال الليل حتى صباح اليوم التالى على أن تقام صلوات العيشة والتسبحة ثم القداس الإلهى يليها صلاة الجناز والدفن بالطافوس المخصص لدفن الرهبان الملحق بالدير، وسوف يكون الحضور قاصر على الأباء رهبان الدير، عائلات الرهبان، أسرة المتنيح، كهنة أستراليا وعدد محدد من شمامسة وخدام الكنيسة بسيدنى.
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