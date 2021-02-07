



بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2021 من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامه 2021، يترقب مستفيدي معاش تكافل وكرامه اعلان وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاياما القليله المقبله بالموعد الذي سيتم فيه صرف لهم مستحقتهم الشهريه والتي اصبحوا يعتمدون عليها بشكل كبير لانها تعتبر المصدر الوحيد لهم ليحصلون علي احتيجاتهم الاساسيه للتغلب علي ظروف الحياه القاسيه ، الجدير بالذكر ان هذا المعاش قد تم تخصيصه من اجل اصحاب الاعاقات والارامل والمطلقات كما يتم منح ابنائهم تخفيضات بمصروفات المدارس .





معاش تكافل وكرامه 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص الرابط التابع لها من اجل ان يتمكن المواطنين من الاستعلام عن كافة التفاصيل التي يريدون معرفتها عن الموعد المقرر فيه صرف المعاش والذي يتم صرفه شهريا عن طريق وضعه بالحسابات البنكيه الخاصه بهم ، كما يمكن ايضا تقديم الشكاوي عبر هذا الموقع بدون الحاجه الي التزاحم مع الجهات الحكوميه المعنيه بالامر ، ومن جانب اخر يمكن تسلم المعاش عن طريق مجموعه من الوسائل منهم الحسابات البنكيه او عن طريق خدمة الفودافون كاش .





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه وفقا لمجموعه من الخطوات الهامه التي يمكنكم اتباعها عبر النقاط الاتيه:





- تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- الضغط علي ايكونه الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه.

- كتابة اسم المستخدم والرقم السري ورمز المرور المرئي.

- كتابه الاسم ثلاثيا و الرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم.

- الضغط علي زر استعلام والانتظار ثلاثون ثانيه.



