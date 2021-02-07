عضو بـ "الشيوخ": برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعها غيرت حياة محدودي الدخل للأفضل

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المبادرات أو القرارات أو التشريعات وغيره مما ساهم بقوة فى حصول هذه الشريحة من محدودى الدخل على مستحقاتهم وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع، لافتًا إلى برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعها غيرت حياة لمحدودي الدخل للأفضل.

وأضاف «كمال»، في بيان له، اليوم الأحد، أن برامج الحماية الاجتماعية تنوعت بين حملة 100 مليون صحة، إنهاء قوائم الانتظار، والبدء في تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة كل هذه الجهود في الموازنة العامة أيضًا، حيث شهدت المخصصات المالية للتعليم والصحة والصرف الصحى والتموين وبرامج الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرًا، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعه، وهو ما يعكس قوة الدولة وحرصها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الفئات، يسهل عملية حصولهم على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، حيث يتم توجيه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات في برنامج تكافل وكرامة فقط.

وأضاف النائب، أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برامج الدعم النقدى فى الشرق الأوسط، وهذا بشهادة مؤسسات أجنبية، كما شهد ملف المعاشات طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لحوالي 950 جنيها أساسي وهذا أمر لم يحدث من قبل، وكل هذه الإجراءات والقرارات والخطوات تهدف لتوفير مستوى معيشة أفضل للبسطاء ومحدودي الدخل.

وشدد «كمال»، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فى هذه المبادرات لتقديم مزيد من الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية ومساندة جهود الدولة التي تبذلها فى هذا الصدد، على أن يكون هناك تضافر للجهود في هذا الصدد، ويتم استغلال قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها للوصول للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على صعيد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

أخبار تهمك

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ أقل من ساعة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ 43 دقيقة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

01:01 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع