موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره هويسكا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز
سجل هدفي ريال مدريد، المدافع الفرنسي رافائيل فاران، في الدقائق 54 و 84 على الترتيب، في حين سجل هدف هويسكا الوحيد اللاعب خافي غالان في الدقيقة 48.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 43، يحتل بها المركز الثاني، في حين توقف رصيد هويسكا عند النقطة 16، في المركز الأخير.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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