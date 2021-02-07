موعد مباراة المغرب ضد مالي في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد سامي


تختتم بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقامة في الكاميرون اليوم الأحد، بإقامة المباراة النهائية بين منتخب المغرب، ومنتخب مالي، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
ويلتقي منتخب المغرب ونظيره مالي على ملعب أومني سبورت أحمدو، في ياوندي، وستذاع على قناة بين سبورتس 7.
وكان منتخب المغرب تأهل إلي نهائي البطولة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على أصحاب الأرض الكاميرون، برباعية نظيفة يوم الاربعاء الماضي.
بينما مالي تجاوز غينيا بعد مباراة صعبة، استمرت الي 120 دقيقة، بعدما انتهي الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
وألتقي المنتخبان في 3 مرات سابقة، الأولي في 6 من شهر مارس عام 2013 في مباراة ودية، واستطاع المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 2-1.
فيما كانت المباراة الثانية في الأول من سبتمبر عام 2017، وانتهت بنتيجة 6-0 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، واقيمت في المغرب، والمواجهة الأخيرة بعدها بأربع أيام في مالي وانتهت بالتعادل السلبي.

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مالي كأس امم افريقيا للمحليين المغرب

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