المصريون المستهدفون لتلقي لقاح كورونا.. الأعداد والشروط

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

هناك عدد من المصريين تستهدف الدولة تلقيحهم ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، في إطار خطتها لمواجهة الوباء المنتشر حول دول العالم.

عدد المستهدفين في مصر
وفي هذا الشأن، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تدرس كل الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا بشكل علمي لتحديد مسار حلها، ويجري ترتيب توزيع اللقاح على الشرائح الرئيسية

وأضاف أن الثلاث شرائح الرئيسية هي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، ويصل عددها إلى 30 أو 35 مليون مواطن، وسيجري تطعيمها بالترتيب، مشيرا إلى أن حجم التجاوب من الشرائح المستهدفة تجاه التطعيم يتراوح بين 45 أو 50%، نتيجة لرفض البعض.


الفئات الأكثر عرضة للمرض
وبشأن الأولويات التي تحدد المواطنين المستهدفين، قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ترتيب الأولويات بالنسبة لأخذ لقاحات فيروس كورونا يأتي بناءًا على نتائج علمية بحته، مشيرة إلى أن الأولويات تكون عبارة عن الفئات الأكثر عرضة لخطورة المرض.


وفي تصريحات تليفزيونية، تابعت مستشار وزيرة الصحة، أن الأمراض المزمنة أيضًا بها أولويات، بحسب المرض المزمن نفسه، بجانب كبار السن والأطقم الطبية، موضحًا أنه يتم دراسة ترتيب الأولويات في الوقت الحالي بحسب عوامل الخطورة لتحديد مواعيد تلقي اللقاح لكافة الفئات حال توافر جرعات أكثر وأكثر من لقاح كورونا.



الممنوعين من التلقيح
وحسب المختصين، فتطعيم كورونا لن يمنح لمن هن أقل من 18 أو 16 سنة، لأنه لم يثبت صحة تناولهم للتطعيم بعد، كما أنه لا يوجد دراسات إكلينيكية سريرية تأكدت من سلامة إعطاء هذه الفئات التطعيم.


كما أن جميع الأطفال لن يحصلوا على التطعيم لأنها قواعد عالمية والدراسات الإكلينيكية لم تستكمل ولم تحدد أمان التطعيم لهذه الفئات.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف

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