حبس متهم لمحاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس بمطار القاهرة

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قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامة بمحاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس.



وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.





بداية الواقعة تعود عندما تمكنت أجهزة الامن بمطار القاهرة من ضبط 27 جهاز تجسس مع راكب عقب اخفائها داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين انه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اتينا، اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير الجمارك في راكب مصرى الجنسية، وقرر تشكيل لجنة من تامر رمزى رئيس الوردية، وأحمد سيد وهانى محمود مأموري الحركة، قاموا بتفتيشه وحقائبه، وتبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون اشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.