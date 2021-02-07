سعفان يسلم 59 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا علي مهن التفصيل والطباعة علي المنسوجات والأواني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضان، اليوم الأحد ، 59 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بمشروع التمكين الاقتصادى للمرأة ، بورشة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية، فضلا عن التدريب بورشة التفصيل وحياكة الملابس، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.
وقد شملت شهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال الملابس الجاهزة 14 متدربة ، وشهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين لـ 15 متدربة علي مهن تفصيل الملابس ، وشهادات  إتمام الدورة التدريبية  في مجال الطباعة علي الملابس والأواني لنحو 20 متدرباً ومتدربة .
جاء ذلك علي هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين علي الحياة للصيادين والعمالة غير المنتظمة  ببورسعيد .
قال الوزير : إن التدريب علي المهن المذكورة  يأتي  نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.
وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
من جانبه أوضح السيد السنجابي أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورة التدريبية ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، لإنشاء مشروعات صغيرة بهدف النهوض بالمرأة والحفاظ على استقرار المجتمع. 
 
 
 

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