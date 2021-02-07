النيابة الإدارية تندب المستشار العاقل غريب للتحقيق بشأن عقار الإسكندرية المائل

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أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بندب المستشار العاقل غريب - مدير مكتب فنى الإسكندرية للتحقيق الفوري فى واقعة حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات الكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز التابعة لحي غرب

الإسكندرية والذي تبين بناؤه بدون ترخيص، وقيام المسئولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان، وسرعة عرض الأوراق

عليه فور انتهاء التحقيقات.



جاء ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، حول العقار.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

