تاريخ مواجهات حسام حسن ضد الزمالك.. "لا يفوز مع الإتحاد"

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره الاتحاد السكندري مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

ويقود فريق الاتحاد السكندري في مباراة اليوم حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق، والذي يمتلك تاريخًا طويلًا من المواجهات ضد الزمالك، حيث التقى مع فريق الأبيض في 14 مباراة (13 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، حقق 3 انتصارات، وخسر 8 مباريات، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الأندية التي دربها حسام حسن 12 هدفًا في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

سبق وقاد حسام حسن فريق الاتحاد السكندري في مباراتين ضد الزمالك بالدوري الممتاز موسم 2014 / 2015، وخسر المباراتين بنتيجة 1-0، 2-0 على الترتيب.

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