ضبط محامٍ ومدير شؤون قانونية بأحد الأندية في الشرقية بحوزتهما أقراصا مخدرة

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على محامي ومدير شؤون قانوينة بأحد الاندية في مدينة العاشر من رمضان وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر.



وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان من ضبط " ش. ف "محامي ومدير الشؤون القانوينة بنادي في مدينة العاشر وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر وكمية من مخدر الحشيش. ووجهت له تهمة الاتجار في المخدرات.



وتم إحالة المتهم إلى نيابة العاشر من رمضان التي تولت التحقيق

