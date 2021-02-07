ضبط محامٍ ومدير شؤون قانونية بأحد الأندية في الشرقية بحوزتهما أقراصا مخدرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
سمر السيد




ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على محامي ومدير شؤون قانوينة بأحد الاندية في مدينة العاشر من رمضان وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان من ضبط " ش. ف "محامي ومدير الشؤون القانوينة بنادي في مدينة العاشر وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر وكمية من مخدر الحشيش. ووجهت له تهمة الاتجار في المخدرات.

وتم إحالة المتهم إلى نيابة العاشر من رمضان التي تولت التحقيق

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