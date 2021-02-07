تعرف على قرار تامر حسني بشأن طرح"بحبك" في عيد الحب

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتشرت مؤخرًا عدة أخبار تفيد بأن النجم تامر حسني، يستعد لطرح أغنية"بحبك" في عيد الحب المقبل.

وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن حسني، حتى هذه اللحظة لم يحسم الأمر بخصوص طرح الأغنية أم لأ، ومن المفترض أن يقرر خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية"بحبك" تحمل الطابع الرومانسي وهي من كلمات محمد محسن، ألحان محمد سراج، توزيع توما.


في سياق آخر بدأ النجم تامر حسني العمل على ألبومه الغنائي الجديد باستماعه إلى عدد كبير من الأغاني.


وطلب تامر، من بعض الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال جديدة لألبومه المُقبل، ولكن حسني حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي عمل غنائي ومازال في مرحلة الاستماع للأغاني والاختيار.

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