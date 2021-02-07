شعبة الذهب تكشف سبب تراجع أسعار "المعدن الأصفر" (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب يعتبر زينة وخزينة، حيث يستخدم للتزين فضلا على أنه يعتبر بمثابة إدخار، لافتا إلى أنه لا يوجد وقت مفضل لشراء الذهب. 

وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه يجب أن يكون لدى المواطنين ثقافة ادخارية، بحيث من لديه مبلغ زائد عن حاجته يمكن أن يشتري به ذهب، منوها بأن المشغولات الذهبية الشعبية مصنعيتها ليست كبيرة.

وأضاف أن من يريد الادخار يفضل دائما شراء ذهب وليس الألماظ، موضحا أن حجم الزيادة في أسعار الذهب أكبر من الألماظ، منوها بأن تراجع سعر الذهب مؤخرا سببه تواجد عدد من لقاحات كورونا.

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