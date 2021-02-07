مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أكد هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على أن وجود فريقه في قطر، من أجل حصد لقب كأس العالم للأندية.

وأوضح فليك، أن فريقه سيواجه الأهلي المصري والذي يبحث دائمًا عن الفوز والأداء الممتع، خاصةً أمام جماهيره التي تعتبر أهم أسلحته.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أجد أن الأهلي فريق قوي جدًا، هم يمتلكون عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق وتحويل نتائج المباريات لصالحهم".

وتابع: "خط دفاع المنافس قوي جدًا، لم يتلقوا أي هزائم منذ فترة طويلة، ومدربهم يمتلك ثقافة مميزة، لقد التقيت به منذ دقائق، هو يمتلك فكر مميز".
 
وأكمل: "نحن هنا من أجل الفوز باللقب، بالرغم من قوة الأهلي إلا أننا الأوفر حظًا، وهدفنا هو عبور هذا اللقاء الصعب من أجل تحقيق مراد اللقب".

‏واختتم: "سنخوض مران مكثف اليوم استعدادًا للأهلي، الأمر عبء علينا، ونخوض مواجهة كل 3 أيام تقريبًا، ولذلك علينا الحذر أمام منافس قوي مثل بطل دوري أبطال إفريقيا".

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره الأهلي، مساء غدٍ الإثنين على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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