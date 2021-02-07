مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام لمباراة وست بروميتش في الدوري الانجليزي





أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة وست بروميتش ألبيون لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.





ومن المُنتظر أن يدخل توتنهام المباراة بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : أورييه ، ألديرفيرلد ، سانشيز ، ديفيز.

خط الوسط : هويبرج ، ندومبيلي ، لاميلا ، لوكاس مورا.

خط الهجوم : سون كين.





وقبل المباراة يحتل السبيرز المركز التاسع برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة فيما يحتل وست بروميتش البيون المركز التاسع عشر برصيد إثني عشر نقطة.