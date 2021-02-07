مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام لمباراة وست بروميتش في الدوري الانجليزي

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة وست بروميتش ألبيون لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج.

ومن المُنتظر أن يدخل توتنهام المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : أورييه ، ألديرفيرلد ، سانشيز ، ديفيز.
خط الوسط : هويبرج ، ندومبيلي ، لاميلا ، لوكاس مورا.
خط الهجوم : سون كين.

وقبل المباراة يحتل السبيرز المركز التاسع برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة فيما يحتل وست بروميتش البيون المركز التاسع عشر برصيد إثني عشر نقطة.

أخبار تهمك

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ 35 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يلتقي «هانز فيليك» في ملعب أحمد بن علي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

12:31 م

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع