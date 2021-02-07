112 ألف وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.94 مليون حالة.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس 112 ألف و305 وتعافى من المرض عشرة آلاف و182 من المصابين حتى الآن.

وسجلت المملكة المتحدة، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.