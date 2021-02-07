إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

شهدت الساعات الأولى من انتخابات نقابة المحامين في بني سويف، اليوم الأحد، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين، لإختيار نقيب المحافظة، و8 مقاعد للمحاكم الجزئية بالإضافة إلى مقعد للشباب، في الانتخابات التي تجرى داخل مقر نقابة المحامين بكورنيش النيل، بمشاركة مستهدفة لـ5159 محام لهم حق التصويت.

وانهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، إستعداداتها للانتخابات التي تعقد اليوم، والتي تشهد منافسة شرسة بين 39 مرشحا يمثلون كافة المحاكة الجزئية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 اعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب كلا من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.

ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية مرشحا، هم: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و"عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد علي سلومة" يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية،

وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس كلًا من: عرابي فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشوري وخالد فاروق، ويتنافس "احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه" على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.

ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كلًا من: ابراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس "مختار مبروك ومحمد مظهر" على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.

وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة،يتنافس كلًا من: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القسي وعلاء ابوحوام ومحمد فتحي وابراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي" على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.

وتشهد الإنتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.

وحّددت النقابة أماكن اللجان الإنتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "اهناسيا وناصر والواسطى" وتخصيص الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن".
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)
إقبال متوسط على لجان انتخابات المحامين ببني سويف (صور)

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