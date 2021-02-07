مسؤول اندونيسي : النمو الاقتصادي لدينا في 2020 أعلى من المتوسط العالمي

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:54 م
النمو الاقتصادي الكولاي
النمو الاقتصادي الكولاي
وكالات
ذكر أحد الخبراء المسؤولين عن شؤون الإنفاق الحكومي بوزارة المالية الإندونيسية أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا خلال 2020 الذي انكمش بواقع 2.07% كان أعلى من المتوسط العالمي طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية.


وقال الخبير كونتا ويباوا داسا نوجراها في نقاش عبر الإنترنت حول الإسراع من الاقتصاد الإجتماعي اليوم "على الرغم من أنه بالسالب إلا أن المستوى العالمي كان -3.5% مما يعني أننا أفضل بكثير جدا مما عليه المتوسط العالمي. وكانت هناك حتى دول لديها نمو بالسالب أعلى بكثير من 3.5%".

وأضاف أن ذروة الكساد الإقتصادي في إندونيسيا كان -5.32% في الربع الثاني بسبب التحفيز الحكومي الذي لم يتم إسراع وتيرته بالشكل الأمثل. وبدأ الاقتصاد الإندونيسي في التحسن في الربع الثالث حيث سجل -3.49% و -2.19% في الربع الرابع بفضل التحفيز الحكومي الذي يعود بالنفع على الشعب بشكل خاص.

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