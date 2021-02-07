مسؤول اندونيسي : النمو الاقتصادي لدينا في 2020 أعلى من المتوسط العالمي

ذكر أحد الخبراء المسؤولين عن شؤون الإنفاق الحكومي بوزارة المالية الإندونيسية أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا خلال 2020 الذي انكمش بواقع 2.07% كان أعلى من المتوسط العالمي طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية.









وقال الخبير كونتا ويباوا داسا نوجراها في نقاش عبر الإنترنت حول الإسراع من الاقتصاد الإجتماعي اليوم "على الرغم من أنه بالسالب إلا أن المستوى العالمي كان -3.5% مما يعني أننا أفضل بكثير جدا مما عليه المتوسط العالمي. وكانت هناك حتى دول لديها نمو بالسالب أعلى بكثير من 3.5%".



