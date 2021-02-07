الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع درجة الحرارة (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم يشهد الطقس حالة من الاستقرار، حيث بدأت تعود الشبورة المائية للظهور مرة أخرى، وهى شبورة متوسطة الشدة ولكن تقل معها مستوى الرؤية على الطرق السريعة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلها في هذا الوقت من العام، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 22 درجة، ولكن ستصل درجة الحرارة غدا إلى 24 درجة مئوية، وستصل في منتصف الأسبوع إلى 26 درجة.

وحذرت من الانخداع في ارتفاع درجة الحرارة حيث أنه ارتفاع مؤقت، مناشدة المواطنين عدم تخفيف الملابس خاصة وأن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير ليلا.

أخبار تهمك

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يلتقي «هانز فيليك» في ملعب أحمد بن علي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

12:31 م

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع