الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع درجة الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم يشهد الطقس حالة من الاستقرار، حيث بدأت تعود الشبورة المائية للظهور مرة أخرى، وهى شبورة متوسطة الشدة ولكن تقل معها مستوى الرؤية على الطرق السريعة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلها في هذا الوقت من العام، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 22 درجة، ولكن ستصل درجة الحرارة غدا إلى 24 درجة مئوية، وستصل في منتصف الأسبوع إلى 26 درجة.



