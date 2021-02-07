ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

حرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث عن مواجهة النادي الأهلي، بمونديال الأندية.





وأبدى ليفاندوفسكي، سعادته بالتواجد في قطر من فريقه والتنافس على حصد لقب كأس العالم للأندية، بعدما نجحوا في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكد ليفاندوفسكي، أن وجود الأهلي في هذه المنافسة وهذا الدور من البطولة، يوضح أنهم فريق قوي ويتمتع بعناصر مميزة بين صفوفه.





وأضاف خلال تصريحات له: "إذا كنت هنا في هذه المسابقة، فهذا يعني أنك فريق قوي، لكن لا يهم كم هم جيدون ، يجب أن نكون أفضل".





واختتم: "علينا أن نقاتل من أجل هذا الفوز، سنلعب منذ الدقيقة الأولى، نلعب أفضل كرة قدم لدينا ومن ثم لدينا فرصة للتغلب عليهم، هم فريق بطل قارته ومنافس قوي ويجب احترامه".





ويلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره الأهلي، مساء غدٍ الإثنين على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.