فاطمة عيد :"الأغاني السينجل تصل للجمهور سريعًا عن أغاني الألبوم"

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحدثت الفنانة فاطمة عيد عن بداياتها في مجال الفن، مُشيرة إلى أنها لم تهتم بالمكسب المادي؛ لأن الفن من وجهة نظرها لا يمكن بيعه.

واضافت فاطمة عيد خلال لقائها في برنامج "It’s Showtime" المذاع على قناة CBC: "الفن عمره ما بيتباع، واللي وصلني لقلوب الناس إني مكنتش مادية، وكوني وصلت لقلوب الناس، دي عندي بالدنيا وما فيها، وعمري ما تقاضيت أي أجر فني قدمته".

وقالت فاطمة عيد أنها تفضل سماع بعض المطربين الشعبيين، منهم:" حكيم، أحمد عدوية، أحمد شيبة، أمينة، بوسي، وهدى"،مُشيرة إلى أن الأغنية "السينجل"، أصبحت مناسبة تمامًا لوقتنا الحالي، أكثر من طرح ألبوم كامل يحتوي على أكثر من 10 أغنيات؛ لأن الجمهور لم يصبح لديه الوقت الكافي لسماع تلك الأغنيات في وقت واحد.

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