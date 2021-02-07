كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أكد جواشو كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على صعوبة مواجهة النادي الأهلي، بمونديال الأندية.

وأوضح كيميتش، أنهم يعلموا فريق الأهلي بشكل جيد، والذي وصفه بالفريق القوي وبطل قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه درسوا نقاط القوة والضعف بشكل جيد.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم أن الأهلي فريق قوي، هم البايرن ميونيخ نسخة مصر، والكثير من المباريات لم يُهزم فيها".

وأضاف: "الفائز بدوري أبطال أوروبا هو المرشح المفضل في البطولة، نريد أن نرتقي إلى مستوى هذا الدور، ولكننا سنواجه الأهلي ولا نرغب في التقليل من الخصم".

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره الأهلي، مساء غدٍ الإثنين على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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