القوى العاملة: تعيين 224 شاباً.. واستخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالأقصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 224 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  861  شاباً، منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج   126  شهادة قياس مستوى المهارة ، و 127 رخصة مزاولة الحرفة منهم  شهادة  لذوى القدرات .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منح زواج بـ  15 ألف جنيه ، و 7  منح مواليد بـ 14 ألف جنيه ، وعمل رعاية صحية لـ 75 عاملا وعاملة بإجمالى 34 ألفاً و 113 جنيهاً .
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي،   مشيراً إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 191 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً ، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة ، وإعادة التفتيش على 157 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 210 منشآت أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.
وأوضح مدير المديرية أنه تم عمل 4 دورات تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة ، وفك وتركيب الصوب الزراعية ، استفاد منها 15 متدرباً ، وعمل 2 دورتين تدريبيتين أخري فى التفصيل والحياكة  لـ 24 متدربة ،  ودورة اخرى فى مجال التبريد والتكييف لـ 14 متدرباً ،كما تم عمل دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب  لـ 10 متدربات ،  مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .
كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوي منها ودياً ، وإحالة شكوتان منها للمحكمة العمالية وجهات أخري للإختصاص، و 12 شكوى أخري مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 180 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
 
 
 
 

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