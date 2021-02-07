مئات الضحايا جراء الفيضانات في الهند

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:44 م
فيضانات
فيضانات
وكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، مقتل نحو 150 شخصًا، جراء الفيضانات المفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند، فيما اعتُبر نحو 100 شخص آخر في عداد المفقودين.

 

ورجحت مصادر هندية، أن المفقودين في غالبيتهم عمال كانوا ينجزون مشروع طاقة كهربائية في المنطقة حينما أدى الانهيار الجليدي إلى ارتفاع منسوب نهر داوليغانا واشتداد قوة تياره المائي فاندفع جارفا كل ما يقع على مساره.

 

وأغرقت مياه النهر، عدة مساكن تقع على الضفاف، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه.

 

 وكانت شركة الطاقة الكهربائية، قالت إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة تعذر حتى الآن.

 

وأرسلت السلطات الهندية، مئات عمال الطوارئ للإغاثة والبحث عن المفقودين، معززين بالتجهيزات والآليات الضرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مئات الضحايا الهند الفيضانات

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ ساعة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يلتقي «هانز فيليك» في ملعب أحمد بن علي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا أمطار اليابان إلى 85 قتيلا

مقتل 5 أشخاص فى فيضانات اجتاحت بلدة "سان لورانس" الإسبانية

عاصفة تقتل 9 أشخاص فى إسبانيا

مقتل 42 شخصا جراء الانهيارات الطينية في ولاية كيرالا الهندية

مئات القتلى جراء الفيضانات فى الهند ونيبال

مقتل 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في أفغانستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

12:27 م

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

12:31 م

ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

12:31 م

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع