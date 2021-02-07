وصول المعدات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" ببرج العرب (صور)

Advertisements



استقبل اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، المعدات لتدعيم المركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتى ذلك فى إطار اعطاء إشارة البدء في تنفيذ مشروع حياة كريمة لـ 1400 قرية بمركز ومدينة برج العرب وعدد 3 قرى هم "بهيج، أبو صير، الغربانيات"، بالإضافة الي النجوع والتوابع لها.



وكانت بدأت أعمال تطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري، وتشمل 1500 قرية في 50 مركز ومدينة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه.



وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" تطوير 57 قرية ونجع تشمل مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي "بهيج وأبو صير والغربانيات»، فضلا عن ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع"، تقدر التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بـ 3 مليارات جنيه.



هذا ويستفيد من أعمال التطوير التي ستجري في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن.

وتشمل أعمال التطوير في قرى برج العرب 15 قطاعا خدميا للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.



وتشمل المبادرة إنشاء محطتي معالجة ورفع للصرف الصحي، لخدمة المنطقة المزمع تطويرها بالكامل، توصيل خدمات الاتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بقرى ومدينة برج العرب القديم، لتقديم الخدمة الطبية بمستوى لائق لكافة المواطنين.



كما تشمل تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية بكافة القرى المزمع تطويرها. مد خطوط مياه شرب جديدة، لتغطية القرى بالكامل، واستبدال وتجديد الخطوط القديمة بأقطار تتراوح بين 3 و4 بوصة إلى 6 و8 بوصة بسبب الزيادة السكانية. تغطية العديد من المصارف ضمن المشروع القومي لتغطية الترع، فضلا عن إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وإمدادها بالمعدات اللازمة.



وتضمن المبادرة إنشاء عدة مدارس، خاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة، ورصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، فضلا عن إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين.إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب، وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة، لتوظيف طاقتهم بشكل ايجابي.



كما تشمل إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن. تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية.



