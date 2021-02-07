موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا اليوم الأحد في الدوري الفرنسي

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره مارسيليا اليوم الأحد 7 فبراير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مارسيليا اليوم في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مارسيليا اليوم في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 6".


ويتواجد فريق باريس سان جيرمان في المركزالثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يتواجد فريق مارسيليا في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

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