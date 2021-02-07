"الزراعة" تصدر تقريرا بأنشطة "الإقليمي للأغذية والأعلاف" خلال يناير الماضي

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد انشطة المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.



واوضح الدكتور أشرف هاشم مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، فضلا عن الإنتهاء من إجراءات تسجيل عدد 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم.



واوضح مدير المركز انه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصب زراعي لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، كذلك الإنتهاء من إجراءات تسجيل عدد 181 مخصب زراعي وإصدار إستمارات تسجيلهم وتحليل عدد 1201عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لإفراد عاديين.



واضاف انه تم خلال يناير الماضي، تحليل عدد 727 عينة علف دواجن وعدد 175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما وإستقبال وفحص عدد 480 شحنة مخصب زراعي مستورد وإستقبال، فضلا عن فحص عدد 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لعدد 78 تجربة تشغيل بعدد (226) عينة وذلك لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.