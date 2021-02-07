إحباط ترويج 8 أطنان زيوت سيارات مستعملة بالجيزة

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أحبطت مباحث التموين بالجيزة، ترويج 8 أطنان زيوت سيارات مستعملة بعد ضبطهم داخل مخزن غير مرخص بمنطقة حدائق الاهرام غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتبلغ لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة وجود مخزن "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام لتجميع زيوت السيارات المستخدمة.



وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المخزن المشار إليه عبارة عن قطعة أرض فضاء مجاورة للعقارات السكنية ملك "أحد الأشخاص" جارى ضبطه حيث يقوم بتجميع بزيوت السيارات المستعملة داخل تنكات بلاستيكية بقصد إعادة تعبئتها وتصنيعها مرة أخرى، وطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تشكيل خطورة على حياة المواطنين بالمنطقة المحيطة للمخزن.



على الفور تم توجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق والجهات المعنية استهدفت المنطقة محل الواقعة، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 تانك بلاستيك معبأة زيوت سيارات مستعملة بإجمالي 8 أطنان، موتور لشفط الزيوت – 2 تانك بلاستيكي فارغ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط مالك المخزن المذكور.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التموينية والتصدي لحالات الغش التجاري.