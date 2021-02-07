عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. أبرز المشاهد في انتخابات المحامين بشمال الجيزة

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير عبير أحمد
يواصل المحامون الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية في منطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة.

ورصدت عدسة "الفجر" عدم التزام المترددين بالإجراءات الاحترازية المتبعة فى ظل وجود فيروس كورونا، من تزاحم شديد وعدم اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء البعض للكمامات.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين بشمال الجيزة، اليوم، إقبالا كثيفا من المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ويتواجد قوات من الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، وتسيير حركة المرور أمام مقر النقابة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين، لاختيار مجالس إدارات جديدة، والتصويت على ميزانيات الفرعيات بعد عرضها على الجمعيات العمومية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظام تام.

وتعقد المرحلة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

يشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 14 فبراير الجاري.

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