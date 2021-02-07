429 حالة إصابة بكورونا في العاصمة اليابانية طوكيو

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتعد هذه أول مرة تسجل فيها طوكيو حالات إصابة يومية جديدة دون 500 منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

 

وأعلنت السلطات الصحية اليابانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو بلغ 103 آلاف و845 حالة.

 

وأوضح المسؤولون، أن "عدد الحالات الحرجة يبلغ 111 حالة، بانخفاض بواقع 3 حالات مقارنة بأمس السبت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا طوكيو إصابات كورونا

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ ساعتين

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

منذ 35 دقيقة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 22 ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

اليابان تسجل 10 آلاف إصابة مؤكدة بكورونا

لأول مرة منذ مارس.. "أوساكا" اليابانية لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا

العاصمة اليابانية تؤكد أكثر من 100 إصابة بكورونا

عدد الإصابات بكورونا في روسيا يتجاوز 660.000 حالة

طوكيو تؤكد 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

07:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع