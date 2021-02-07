أخصائية نفسي: نسبة تعنيف الزوجة من زوجها تصل إلى 89% (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمنت الدكتورة راندا الطحان، أخصائية علم النفس والاجتماع، تقديم مشروع قانون في البرلمان لتغليظ العقوبة على الزوج المتعدي على زوجته، مشيرة إلى أن نسبة ممارسة العنف ضد المرأة ارتفعت مؤخرا.

وأشارت "الطحان"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 8 مليون سيدة تتعرض للعنف سنويا، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة أصدر احصائية تفيد أن نسبة تعنيف الزوجة من زوجها داخل المجتمع المصري تصل إلى 89%.

وأضافت أن نسبة العنف ضد المرأة تزداد ولا تقل، وهو ما تطلب وجود قانون لمواجهة هذه الظاهرة، منوهة بأن الزوج الذي يتعدى على زوجته بالضرب يرى أنه وسيلة لإصلاح زوجته.

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