محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد عزام


استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد لعقد مؤتمر موسع يتم من خلاله توزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد ولعدد من المتدربين بالحرف اليدوية والمهنية التى تتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها بالمحافظة.

وتأتى يأتى ذلك فى إطار مبادرة صيادى مصر واهتمام وزارة القوى العاملة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العناء عن كاهل الصبلدين ورعايتهم صحيا واجتماعيا، ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية والتمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين.

ومن المقرر ان يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بجولة ميدانية لتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية.
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ ساعتين و 18 دقيقة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

07:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع