محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بالديوان العام

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد لعقد مؤتمر موسع يتم من خلاله توزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد ولعدد من المتدربين بالحرف اليدوية والمهنية التى تتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها بالمحافظة.



وتأتى يأتى ذلك فى إطار مبادرة صيادى مصر واهتمام وزارة القوى العاملة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العناء عن كاهل الصبلدين ورعايتهم صحيا واجتماعيا، ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية والتمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين.



ومن المقرر ان يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بجولة ميدانية لتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية.