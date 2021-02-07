ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بأكثر من مليون جنيه

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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط القضايا الآتية، حيث تمضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من عدد (7) مواطنين على (أكثر من مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من مواطنين على (أكثر من 430 ألف جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.



وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



