وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد إلى طرابلس لتسلم مهامه

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:25 ص
محمد المنفى
محمد المنفى
وكالات

وصل منذ قليل، وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفى، إلى طرابلس لتسلم مهامه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وفاز محمد يونس بشير بوحويش المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، عقب الانتخابات التي جرت في سويسرا، الجمعة، فيما ترأس عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية.

 

رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

 

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