غرب الإسكندرية: البدء في إزالة عقار كرموز المائل اليوم

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أعلنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، عن البدء في إزالة العقار المائل الكائن في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق الحي، اليوم، بعد إخلاء السكان من المنطقة وإيداعهم 3 مدارس مجهزة بـ150 سرير، لاحتوائهم بشكل مؤقت.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار المائل تم بناءه في عام 2009 وصدر لها 9 قرارات إزالة من قبل ولم تنفذ، مشيرة إلى أن الميل 50 سم والخطورة كبيرة والعمارة معرضة للسقوط الفورى، وعلى الفور تم إخلاء العقارات المجاورة له والتي يبلغ عددها 5 عقارات، مشيرة إلى أن سيتم ملاحقة مالك العقار من قبل الجهات الأمنية.

وأشار إلى "أن الشارع كله عمارات مائلة، ولكن مستقرة وكان هناك لجنة من كلية الهندسية وقال كلها في حالة استقرار ما عدا هذه العمارة، وكل هذه المخالفات تمت منذ ثورة يناير".

وكان توجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لموقع العقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تباعات الموقف على أرض الواقع، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به ٨ أسرة ومكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية.

وأكد أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء ٥ عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالأسرة والفرش والبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.