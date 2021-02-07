"الصحة" تكشف تفاصيل عقد أول امتحان لمزاولة مهنة الطب (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، إن 9400 طالب بكليات الطب في مصر خضعوا لاختبارات مزاولة المهنة الذي بدأ أمس السبت، بنسبة 99.8% لطلاب الامتياز بنسبة نجاح 99.2%، مشيرًا إلى أنه إجباري لأنه أصبح من تصريح مزاولة المهنة، وأن نسبة النجاح من 50%.

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "هناك 3 فرص، كانت الفرصة الأولى بالأمس، والفرصة الثانية يوم 13 فبراير، والفرصة الثالثة في 20 فبراير".

وتابع، أن لجنة لوضع المعايير وضعت الامتحانات، تتكون من أساتذة الطب من جامعات مصر والقوات المسلحة ومستشفيات الشرطة ووزارة الصحة والسكان، حيث يمتحن الطالب في 5 مواد وهي الباطنة، الجراحة والأطفال والنساء وطب الطوارئ، وهو عبارة عن 100 سؤال بنظام اختيار الإجابة الصحيحة، ويجرى تغيير ترتيب الأسئلة والإجابات لضمان عدم حدوث أي فرصة للغش".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الامتحان تقييم المعلومات الأساسية لدى طلاب الامتياز، حتى يكون مؤهلًأ وملما بأقسام الطب الخمس، منوها بأنه قبل الامتحان وضعوا أهم النقاط التي يجب أن يذاكرها الطلاب وكل الامتحانات أون لاين، كما أجروا امتحانات تجريبية في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

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