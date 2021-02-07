تضامن الإسكندرية تنفي وجود عجز في الأغذية بدار رعاية للأطفال (صور)

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نفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ماتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، بوجود عجز في الأغذية والملبس والبامبرز بحاجة لتبرعات بدار الحب والحنان والتابعة لجمعية اهل التوفيق الخيرية.

وأوضح بيان صادر من المديرية، أن الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، قامت بتكليف اخصائي الأسرة والطفولة بإدارة العجمي الإجتماعية بزيارة الدار للتأكد من صحة ما نشر وإعداد تقرير بالزيارة، وتبين وجود كميات كبيرة من الأغذية داخل الثلاجات بمختلف أنواعها وكذلك الملبس، وتم تفقد الدار كاملة وحجرات البنات.

وتهيب مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة، وتقصى الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر اي اخبار من شانها اثارة البلبلة، في حين ان نزلاء الدار يتلقوا كافة انواع الرعاية.