التحقيق مع عاطل لحيازته على 160 كيس من مخدر الشادو بحلوان

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قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل لحيازته علي 160 كيس من مخدر الشادو بقصد الاتجار به، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كما أمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي لفحصها.







كانت قد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو عبد المعطي حسن عبد المعطي، 30 سنة، عاطل ومقيم شارع الداير الشرقي بكفر العلو، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين آخرهما رقم 21676 لسنة 2017، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة أماكن وجود المذكور، أمكن ضبطه وبحوزته 160 كيس شادو مخدر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.