ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية

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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى العديد من المجالات الطبية تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها، وعُثر على (مجموعة من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة فى طباعة الشهادات – عدد من دفاتر إيصالات إستلام النقدية بإسم الكيان المشار إليه– عدد من الدفاتر مدون عليها أسماء راغبى الإلتحاق بالإكاديمية والمبالغ المالية المتحصل عليها – مجموعة من الدعاية والإعلان خاصة بالإكاديمية المشار إليها)،



وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإصطناع الشهادات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



