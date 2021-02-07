سقوط شخص لإتجاره في الأدوية المجهولة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم التهرب الجمركى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بورسعيد) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها والمهربة جمركيًا من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة متخذًا من المحل الخاص به والكائن أسفل العقار محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر المحل المشار إليه وتم ضبط (كميات كبيرة من الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والهرمونات) المهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلًا عن عدم سداده الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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