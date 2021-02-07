تطوير المحاور الجديدة ورصف طريق " سخا" في كفر الشيخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بدء أعمال رصف طريق «سخا-كفر الشيخ القديم»، ضمن خطة رصف الطرق داخل المحافظة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، مركز الأورام الجاري العمل به، وهو من بين المشروعات القومية بكفر الشيخ والتي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر يونيو المقبل.

كما تفقد نورالدين الأعمال الجارية في تطوير عدد من الطرق والشوارع والمحاور، ومنها محور سعد زغلول، وصبري القاضي، وشارع 21، ووجه بسرعة انتهاء الأعمال بشارع الجيش وعبدالهادي راضي، والنبوي المهندس، وإبراهيم المغازي، من أعمال تشجير ورصف بالانترلوك، وتوسعة.

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