حملات مرورية على الطرق السريعة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ورفعت الإدارة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار في ظل التقلبات المناخية الحالية التي تشهدها البلاد.

ووضعت الإدارة عددا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حملات مرورية

أخبار تهمك

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ ساعتين

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المرور تكثف حملاتها على الطرق الساحلية للكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة (صور)

استمرار الحملات المرورية على الطرق السريعة في ثاني أيام العيد

مدير المرور يوجه بشن حملات على الطرق السريعة (صور)

حملات مرورية مكبرة وموسعة في القاهرة والجيزة لرصد كافة المخالفات

تكثيف الحملات المرورية على الطرق الساحلية (صور)

حملات مبكرة لضبط متجاوزي السرعة على الطرق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

07:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع