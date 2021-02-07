أحمد سامى: الأهلى حقق المطلوب ومباراة بايرن ميونيخ للتاريخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعرب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه، عن سعادته بفوز الأهلى على الدحيل القطرى فى افتتاح مشواره بمونديال الأندية، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ومواجهة بايرن ميونخ الألماني، مؤكدا أن لاعبي الأهلي حققوا المطلوب بالفوز فى المباراة الأولى.


وأضاف أن المباراة القادمة أمام بايرن ميونيخ هى مباراة للتاريخ وعلى اللاعبين التخلص من كافة الضغوط  وتقديم مباراة تليق بالأهلى وبتاريخه فكرة القدم دائما لا تعرف المستحيل ولكنها تعترف فقط بالأداء والعطاء داخل الملعب، وهو ما تعودنا عليه من الأهلى فى المباريات الكبرى مثلما حدث فى الماضى أمام عملاق ألمانيا وريال مدريد.


وقال أحمد سامى، عندنا لاعبين صنعوا تاريخا كبيرا لأنفسهم وأطالبهم بالاستمتاع أمام بايرن ميونخ وإسعاد الجماهير فهى مباراة للتاريخ.


وأضاف مدرب سموحه، انه يجب على مدرب الأهلى أن يلعب بموضوعية أكثر من مباراة الدحيل وأن يعمل على تخليص لاعبيه من كافة الضغوط من أجل الظهور بمستوى مرضى خلال هذه المباراة التاريخية.

وأضاف سامى أن  الثنائى أيمن أشرف وبدر بانون مدافعا الأهلى، عليهم حمل ثقيل خلال مواجهة  بطل أوربا ولكن دائما معادن الرجال الحقيقة تظهر فى المباريات الكبرى.

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