مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 848.3 ألف سهم بقيمة 100.4 ألف دينار بحرينى.

 وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.
 

أخبار تهمك

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ ساعتين

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

07:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع