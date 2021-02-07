مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 848.3 ألف سهم بقيمة 100.4 ألف دينار بحرينى.



