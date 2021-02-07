مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية التعاملات
الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 ص
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 848.3 ألف سهم بقيمة 100.4 ألف دينار بحرينى.
وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.