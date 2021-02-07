الاتحاد التونسي يعزل رئيس الأفريقي ويعين لجنة مؤقتة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في الاتحاد التونسي لكرة القدم، عزل رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي لحين عقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إنه "قرر اعتبار المجموعة المكونة من محسن الطرابلسي وزين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي هيئة مؤقتة لإدارة النادي الأفريقي لحين عقد جمعية عمومية يعقبها انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد".

وأوضح البيان أنه ثبت وجود "حالات تقصير ارتقت لأن تكون حالة شغور واقعي في مهام مجلس الإدارة (برئاسة عبد السلام اليونسي) حسب المهام المختلفة المناطة بعهدتها".

وأصدرت لجنة الانتخابات بالاتحاد التونسي قراراً الشهر الماضي، اعتبرت فيه مجلس إدارة الأفريقي منحلاً.

وقال الطرابلسي لمحطة موزاييك الإذاعية الخاصة: "تم الاتفاق مع اتحاد الكرة على تعيين هيئة لتسيير شؤون النادي مؤقتاً لحين انعقاد جمعية عمومية، هدفنا المنشود الذي ينتظره جماهير الأفريقي سداد ديون وقيد اللاعبين الجدد ليستعيد الفريق عافيته، لا بد من اتحاد الجماهير لإنقاذ النادي".

وأضاف: "في حال رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات بوسع النادي أن يتنفس الصعداء لكن إذا لم ننجح ستتفاقم الديون وتتواصل النتائج الكارثية وسيغرق النادي".

وينبغي على الأفريقي دفع نحو 16.5 مليون دينار (5.5 مليون دولار) ديون للاعبين ومدربين سابقين لرفع عقوبة الحرمان من الصفقات إضافة إلى ديون أخرى.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة: "الأولوية القصوى للجنة سداد ديون فيفا وقيد اللاعبين الجدد".

وحقق الأفريقي، ثاني أكثر الأندية تتويجاً بالدوري بعد غريمه الترجي، فوزاً واحداً في 12 مباراة ليحتل المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط فقط.

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