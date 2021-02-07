قطاع الإستثمار يقود مؤشر سوق دبي المالي للتراجع مع بداية التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 11.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2659.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.4 مليون سهم محققة ما قيمته 55 مليون درهم من خلال تنفيذ 680 صفقة لعدد 29 سهماً.









وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.90%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.12%، 0.01%، على التوالي.