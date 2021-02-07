قطاع الإستثمار يقود مؤشر سوق دبي المالي للتراجع مع بداية التعاملات
الأحد 07/فبراير/2021 - 10:59 ص
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 11.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2659.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.4 مليون سهم محققة ما قيمته 55 مليون درهم من خلال تنفيذ 680 صفقة لعدد 29 سهماً.
وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.90%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.12%، 0.01%، على التوالي.
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.90%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.2 مليون ورقة بقيمة 17 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.20%.