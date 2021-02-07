محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام في يونيو المقبل 

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وعمرو البشبيشى، نائبه ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمركز الأورام، كما تفقد مركز علاج الأورام ،للوقوف على آخر الأعمال التي تمت بالمركز، وما تم به من أعمال إنشائية استعدادًا لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية  بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة، لسرعة انجازه ليفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي،في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن مركز علاج الأورام  سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذا المركز انتهي تمام من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية،والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام. 

وأوضح المحافظ، أن المساحة التي أقيم عليها تصل إلى 8876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

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